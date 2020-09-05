نائب يدعو الكاظمي إلى تفعيل قانون 'من أين لك هذا؟'

دعا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، مؤكداً ضرورة عدم استثناء أحد من المحاسبة.

وقال كنا في حديث لـ الخليج 365، إن "فكرة لجنة عليا لمتابعة الملفات الكبرى بالفساد ليست جديدة، فقد تكرر هذا المشهد في الحكومات السابقة وكان اكثر وضوحا بزمن حكومة عادل عبد المهدي، حيث شكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد"، مبينا أن "الكاظمي بحال كان يفكر بحملة انتخابية مقبلة فلن يستطيع تحقيق شيء، أما إذا كان راغبا بالإصلاح وتصحيح المسار فعليه عدم التفكير بالانتخابات وان يكون حازما وقويا ويعمل على تفعيل قانون من اين لك هذا وان لا يستثني اي شخص مهما كان".



وأضاف كنا، ان "المشكلة بمكافحة الفساد ليست بالقانون بل بتطبيقه من الجهات الرقابية نتيجة الشعور بعدم الحماية من مافيات الفساد"، لافتا الى ان "ما نتمناه ان تكون خطوة محاربة الفساد اليوم اكثر جدية ورغبة وان يتم فعليا التصدي للقضايا الكبرى والارقام الضخمة التي سرقت واهدرت من المال العام سواء بتهريب النفط والمنافذ وغسيل الأموال ومزاد العملة ونتمنى ان تكون هناك خطة اليوم اكثر جدية".



واكد كنا، ان "ارتباط اللجنة العليا برئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بغية منحها صفتين لاعطاء مرونة في احالة القضايا المرتبطة بشبهات فساد بالجانب العسكري الى جهة معينة والملفات الاخرى المدنية الى جهة اخرى في نفس اللجنة العليا".