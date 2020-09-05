الرشيد يعلن أسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قروض السيارات ستتراوح ما بين ٣٠- ٦٠ مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين والمتقاعدين".

وأضاف، أن "الراغب بالتقديم على قرض السيارات بإمكانه مراجعة الفروع والشركات أدناه:



١- شركة البلاد المتحدة هي لفروع مصرف ( ثورة العشرين / الفرات/ كربلاء/ المربد/ دجلة)٢- شركة البلاد الطيبة الفروع المصرف تشمل ( ارخيتة /الكرخ /الطف /دجلة)٣- شركة نبع زمزم الفروع المعنية ( اليرموك / السيف/الكرامة/ دجلة)٤- شركة ابن البلد الفروع ( الرباط / العزيزية / الجزيرة/ دجلة)٥- شركة انوار بابل الفروع ( معرض بغداد الدولي / الاعتماد التجاري/ العشار/ دجلة)٦- شركة سما الغربيه الفروع ( الصالحية / بحيرة ساوة / المسيب/ اريدو/ دجلة)٧- شركة جنان الملتقى الفروع المعنية ( الوثبة / ذي قار/ اطلس/ السيف / دجلة)".