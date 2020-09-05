الرشيد يعلن أسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات

أعلن مصرف الرشيد، السبت، عن أسماء فروع المصرف والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والتي اعلن عنها المصرف سابقاً.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قروض السيارات ستتراوح ما بين ٣٠- ٦٠ مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين والمتقاعدين".
وأضاف، أن "الراغب بالتقديم على قرض السيارات بإمكانه مراجعة الفروع والشركات أدناه:
١- شركة البلاد المتحدة هي لفروع مصرف ( ثورة العشرين / الفرات/ كربلاء/ المربد/ دجلة)
٢- شركة البلاد الطيبة الفروع المصرف تشمل ( ارخيتة /الكرخ /الطف /دجلة)
٣- شركة نبع زمزم الفروع المعنية ( اليرموك / السيف/الكرامة/ دجلة)
٤- شركة ابن البلد الفروع ( الرباط / العزيزية / الجزيرة/ دجلة)
٥- شركة انوار بابل الفروع ( معرض بغداد الدولي / الاعتماد التجاري/ العشار/ دجلة)
٦- شركة سما الغربيه الفروع ( الصالحية / بحيرة ساوة / المسيب/ اريدو/ دجلة)
٧- شركة جنان الملتقى الفروع المعنية ( الوثبة / ذي قار/ اطلس/ السيف / دجلة)".
وأضاف، أن "الراغب بالتقديم على قرض السيارات بإمكانه مراجعة الفروع والشركات أدناه:
٢- شركة البلاد الطيبة الفروع المصرف تشمل ( ارخيتة /الكرخ /الطف /دجلة)
٣- شركة نبع زمزم الفروع المعنية ( اليرموك / السيف/الكرامة/ دجلة)
٤- شركة ابن البلد الفروع ( الرباط / العزيزية / الجزيرة/ دجلة)
٥- شركة انوار بابل الفروع ( معرض بغداد الدولي / الاعتماد التجاري/ العشار/ دجلة)
٦- شركة سما الغربيه الفروع ( الصالحية / بحيرة ساوة / المسيب/ اريدو/ دجلة)
٧- شركة جنان الملتقى الفروع المعنية ( الوثبة / ذي قار/ اطلس/ السيف / دجلة)".
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