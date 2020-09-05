اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، السبت، عن معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل عجلة احد المواطنين. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب اسفل عجلة احد المواطنين في محافظة ميسان حي الحسين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".



واوضحت، "بعد اجراء الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع وضعت اسفل عجلة احد المواطنين، وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معالجة عبوة ناسفة اسفل عجلة مواطن في ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.