شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالدكة العشائرية وتحدد ارقام للتبليغ

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، عن القبض على متهم بالدكة العشائرية في العاصمة، فيما حددت ارقام للتبليغ عن اي دكة عشائرية.
وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر لقائد شرطة بغداد، حضر بتاريخ ١١/٦ ٢٠١٩ احد المشتكين الى مركز شرطة الخنساء في شرطة بغداد الرصافة مبلغا حول وجود اشخاص اقدموا على مايسمى بالدكة العشائرية".
واضاف انه "تم تدوين افادته ورفعها للقضاء واصدار امر قبض حسب المادة 4/2 من قانون مكافحة الارهاب تم مداهمة دار المتهم لاكثر من مره الا انه لم يكن متواجد او يلوذ بالفرار"، مشيرا الى انه "تم نصب كمين محكم لالقاء القبض عليه وبالفعل تم القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية من قبل قسم شرطة حسينية المعامل مركز شرطة الخنساء بحقه وفق للقانوم".
وتابع انه "تم انهاء اوامر القبض الصادرة بحق مايسمى بالدكة العشائرية"، داعيا "جميع المواطنين بالاتصال بشكل مباشر على الارقام المثبتة في اسفل الاعلان والابلاغ عن اي حاله تخص الدكة العشائريه وغيرها من التجاوزات وهي 07729819425،07727815321".
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