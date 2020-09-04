رسمياً.. تشيلسي يعلن عن صفقته السادسة

ودخل تشيلسي في منافسة قوية مع أكثر من نادِ لحسم صفقة هافيرتز، مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأصدر تشيلسي، بيانًا رسميًا، منذ قليل للإعلان عن صفقة كاي هافيرتز.

وأوضح النادي اللندني أن "هافيرتز وقع عقدًا لمدة خمس سنوات".



ولم يكشف تشيلسي عن قيمة صفقة هافيرتز، ولكن شبكة "بي بي سي" العالمية أكدت أنها تبلغ 71 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح هافيرتز سادس لاعب يصل إلى تشيلسي، هذا الصيف، بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر وبن تشيويل ومالانج سار وتياجو سيلفا.