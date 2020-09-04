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رسمياً.. تشيلسي يعلن عن صفقته السادسة

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2020-09-04 | 21:43

رسمياً.. تشيلسي يعلن عن صفقته السادسة

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أعلن نادي الإنجليزي، منذ قليل، حصوله رسميًا على خدمات لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
ودخل تشيلسي في منافسة قوية مع أكثر من نادِ لحسم صفقة هافيرتز، مثل ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأصدر تشيلسي، بيانًا رسميًا، منذ قليل للإعلان عن صفقة كاي هافيرتز.

وأوضح النادي اللندني أن "هافيرتز وقع عقدًا لمدة خمس سنوات".


ولم يكشف تشيلسي عن قيمة صفقة هافيرتز، ولكن شبكة "بي بي سي" العالمية أكدت أنها تبلغ 71 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح هافيرتز سادس لاعب يصل إلى تشيلسي، هذا الصيف، بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر وبن تشيويل ومالانج سار وتياجو سيلفا.

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