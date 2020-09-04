ميسي يعلن بقائه مع برشلونة ويؤكد: لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي

ميسي سيق وان اعلن طلبه الرحيل عن الفريق بعد الخسارة امام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بنتيجة 8-2.

وقال ميسي في مقطع فيديو تشره موقع "جول"، "لم أكن سعيداً واردت المغادرة ، لم يُسمح لي بذلك باي شكل من الاشكال وسابقى ف يالنادي حتى لا اتورط في نزاع قانوني ، ادارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة".واوضح بالقول، "لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي ، ولهذا السبب سأبقى، برشلونة أعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء. أعلم أنه لم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة".

وبين ان "عالم كرة القدم صعب جداً وهناك الكثير من الناس المنافقين ، وهذا ساعدني على معرفة العديد من الشخصيات الكاذبة، ما جعلني اتألم هو التشكيك في حُبي لهذا النادي".