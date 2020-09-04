2020-09-04 | 18:07
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قرر النجم الارجنتيني وقائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، البقاء مع الفريق الكتلوني.
ميسي سيق وان اعلن طلبه الرحيل عن الفريق بعد الخسارة امام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بنتيجة 8-2.
واوضح بالقول، "لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي ، ولهذا السبب سأبقى، برشلونة أعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء. أعلم أنه لم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة".
وبين ان "عالم كرة القدم صعب جداً وهناك الكثير من الناس المنافقين ، وهذا ساعدني على معرفة العديد من الشخصيات الكاذبة، ما جعلني اتألم هو التشكيك في حُبي لهذا النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يعلن بقائه مع برشلونة ويؤكد: لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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