الرياضة النيابية: الانشطة الرياضية ستستأنف الاسبوع المقبل

رياضة 2020-09-04 | 17:44 1,021 مشاهدة Advertisements اعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، عن استئناف النشاط الرياضي خلال الاسبوع المقبل. وتوقفت الانشطة الرياضية في العراق منذ 19 اذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.



واوضح ان "لجنة الصحة تفهمت الموقف وخاطبت اللجنة العليا للصحة والسلامة وابلغتها بموافقتها باستئناف النشاط الرياضي في البلاد". وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي في حديث للسومرية نيوز، ان "لجنة الرياضة النيابية اتصلت بلجنة الصحة النيابية وطالبتها باستئناف النشاط الرياضي في البلاد".واوضح ان "لجنة الصحة تفهمت الموقف وخاطبت اللجنة العليا للصحة والسلامة وابلغتها بموافقتها باستئناف النشاط الرياضي في البلاد". واضاف ان "اللجنة العليا ستصدر القرار الرسمي باستئناف النشاط الرياضي خلال الاسبوع المقبل بشرط الالتزام بالاجراءات الوقائية".

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