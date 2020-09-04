العشرات يتظاهرون في كربلاء احتجاجا على الربط السككي

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من متظاهري المحافظة نظموا تطاهرة في ساحة التظاهر وسط المدينة.

واضاف ان المتظاهرين طالبوا بإكمال ميناء الفاو لا الربط السككي مع دول الجوار وخنق منافذ العراق البحرية.