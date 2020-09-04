تظاهر العشرات من اهالي كربلاء، الجمعة، احتجاجا على الربط السككي.
وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من متظاهري المحافظة نظموا تطاهرة في ساحة التظاهر وسط المدينة.
واضاف ان المتظاهرين طالبوا بإكمال ميناء الفاو لا الربط السككي مع دول الجوار وخنق منافذ العراق البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتظاهرون في كربلاء احتجاجا على الربط السككي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.