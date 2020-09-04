الصين تطلق أول هاتف مزود بمقياس لحرارة الجسم

كما زود هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، فيه شاشة بمقاس 6.53 بوصة، بأبعاد "9:20"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD .
وحصل الهاتف أيضا على معالج MediaTek MT6737 بتردد 2 غيغاهيرتز، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.
وزوده المطورون ببطارية بسعة 4150 ميلي أمبير، وبماسح لبصمات الأصابع، وانظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Android 10 Go.
ورغم سعره الذي يبلغ 69.9 دولار فقط حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة ( 13+8+2) ميغابيكسل، فيها تقنيات لقياس عمق الصورة أوتوماتيكيا وتقنيات لالتقاط صور عريضة.
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