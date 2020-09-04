مدير صحة الرصافة يعلن ارتفاع نسبة الشفاء التراكمي من كورونا الى ٨٣ ٪؜

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عبد الغني الساعدي، الجمعة، ارتفاع نسبة الشفاء التراكمي لاصابات كورونا في العراق الى ٨٣ ٪.
وقال الساعدي في بيان مقتضب تلقته الخليج 365، ان "ارتفاع نسبة الشفاء التراكمي ارتفعت الى 83% بعد تسجيل 526 حالة شفاء ليبلغ 26456 حالة شفاء".
وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كرونا بتسجيل 5036 اصابة جديدة بالفيروس و85 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
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