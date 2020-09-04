الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين

أصدر مصرف الرافدين، الجمعة، بياناً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين لشهر أيلول الحالي، داعياً الذين لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن، إلى التوجه عند اأقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف استنفر إمكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".



ودعا المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم إلى "التوجه عند أقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية".

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