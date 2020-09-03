مديرية شؤون الداخلية والأمن تنفي إقالة مديرها

نفت مديرية شؤون الداخلية والأمن، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إقالة مديرها اللواء حسن الغنامي.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة للأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إقالة اللواء حسن الغنامي مدير عام شؤون الداخلية والأمن".
وأضافت المديرية في بيانها، أن اللواء الغنامي "يمارس مهام عمله بشكل طبيعي".
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