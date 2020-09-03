مديرية شؤون الداخلية والأمن تنفي إقالة مديرها

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة للأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إقالة اللواء حسن الغنامي مدير عام شؤون الداخلية والأمن".

وأضافت المديرية في بيانها، أن اللواء الغنامي "يمارس مهام عمله بشكل طبيعي".