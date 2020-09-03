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مديرية شؤون الداخلية والأمن تنفي إقالة مديرها

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نفت مديرية شؤون الداخلية والأمن، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إقالة مديرها اللواء حسن الغنامي.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة للأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إقالة اللواء حسن الغنامي مدير عام شؤون الداخلية والأمن".

وأضافت المديرية في بيانها، أن اللواء الغنامي "يمارس مهام عمله بشكل طبيعي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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