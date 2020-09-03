تعادل إيجابي مثير يحسم قمة المانيا واسبانيا بدوري الأمم الاوروبية

رياضة 2020-09-03 | 22:37 1,073 مشاهدة نجح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، في اقتناص نقطة من ألمانيا، في المباراة التي جمعت بينهما، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، مساء الخميس، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.



وألغى حكم المباراة، هدفًا لـ إسبانيا في الدقيقة 91، لوجود مخالفة، على القائد سيرجيو راموس. هدف المباراة الأول جاء بالشوط الثاني عبر المباراة، بأقدام نجم تشيلسي تيمو فيرنر في الدقيقة 52، بعدما تلقى تمريرة رائعة عرضية أرضية رائعة من الجانب الأيمن، تسلم الكرة في منطقة الجزاء، سددها في شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.وألغى حكم المباراة، هدفًا لـ إسبانيا في الدقيقة 91، لوجود مخالفة، على القائد سيرجيو راموس. ولكن الماتادور الإسباني لم يستسلم، ونجح لويز جايا في إدراك هدف التعادل لـ إسبانيا، بالوقت القاتل في الدقيقة 90+6. وبهذه النتيجة تحصل كل ألمانيا وإسبانيا على نقطة، ليتواجد في المركز الثاني والثالث على الترتيب بالمجموعة الرابعة، بينما تتصدر أوكرانيا تلك المجموعة بعدما فازت على سويسرا.



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