جلال حسن: كل شيء عاد لوضعه الطبيعي في البلد.. لماذا لا نعود لتدريباتنا؟

رياضة 2020-09-03 | 22:28 939 مشاهدة Advertisements عبر حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزوراء جلال حسن، عن غضبه من قرارات خلية الازمة بعدم استئناف النشاط الرياضي في البلاد.

وتوقفت الأنشطة الرياضية منذ 19 آذار الماضي بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا وقال حسن عبر حسابه على "انستغرام"، "كفاكم إهمالاً .. سئمنا الوعود ! ، كل شيء عاد لوضعه الطبيعي في البلد .. لماذا لا نعود لتدريباتنا ؟".



وأضاف "كل دول الجوار اكملت دورياتها وانطلقت بدوريات جديدة، الا نحن !! .. رؤساء الاندية ، التطبيعية ، وكل من يهمه الأمر .. نتمنى منكم وقفة حقيقية وجادة لعودتنا للحياة ، فكرة القدم هي حياتنا وحياة جماهيرنا". وأضاف "كل دول الجوار اكملت دورياتها وانطلقت بدوريات جديدة، الا نحن !! .. رؤساء الاندية ، التطبيعية ، وكل من يهمه الأمر .. نتمنى منكم وقفة حقيقية وجادة لعودتنا للحياة ، فكرة القدم هي حياتنا وحياة جماهيرنا".

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