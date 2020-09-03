الآسيوي يمنح العراق حق إقامة الدورات التدريبية الآسيوية

رياضة 2020-09-03 | 22:02 568 مشاهدة أكدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح العراق حق اقامة الدورات التدريبية الآسيوية فئة (B,C,D) داخل العراق، وبإشراف المحاضرين العراقيين، وذلك عطفا على دخول العراق في اتفاقية التعاون الآسيوية.



واوضحت اللجنة ان الاتحاد الآسيوي أقر بعدم اقامة الدورات آنفة الذكر من قبل المنظمات او الروابط وتلقت اللجنة الفنية والتطوير اشعارا من الاتحاد الآسيوي جاء فيه ان من حق العراق إقامة الدورات التدريبية الآسيوية، على أن تقام الدورات تحت رعاية الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، وبإشراف المحاضرين المعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي حصرا ويحق للاتحادات الفرعية اقامة الدورات التدريبية حسب السياقات الادارية المعمول بها.واوضحت اللجنة ان الاتحاد الآسيوي أقر بعدم اقامة الدورات آنفة الذكر من قبل المنظمات او الروابط الرياضية ، وحتى بصيغة التعاون المشترك، وذلك لوجود المحددات والتعليمات للترشح، ووفقا لذلك فإن الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بإقامة الدورات هو الاتحاد العراقي لكرة القدم - اللجنة الفنية والتطوير / قسم تطوير وتعليم المدربين.

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