وزير الدفاع يصل الى جمهورية اوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن وصول وزيرها جمعة عناد سعدون الى جمهورية اوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وصل اليوم الى جمهورية اوكرانيا على راس وفد، وجرى استقبال رسمي له".
واضافت ان "هذه الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق واوكرانيا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية".
واكدت الوزارة ان "الوفد العراقي بحث مع الجانب الاوكراني القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها".
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