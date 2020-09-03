بالصور.. مصفى القيارة الان

منذ يوم امس ولغاية الان، مازالت النيران مستمرة في خزن للنفط الخام بمصفى القيارة في الموصل. وبحسب مصدر امني فأن الحريق اندلع نتيجة تعرض الخزان الى صاعقة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق". Advertisements

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