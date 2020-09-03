بالوثيقة.. جدول اعمال البرلمان لجلسة السبت المقبل

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من مجلس النواب تتضمن جدول اعمال المجلس لجلسة السبت المقبل بعد استئناف فصله التشريعي.

وادناه نص الوثيقة:

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