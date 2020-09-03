لليوم السادس على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن رصد 833 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 816 إصابة أمس.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 318319 بما في ذلك 20373 حالة نشطة منها 1495 مريضا في حالة حرجة.
ورصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 26 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 27 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 3982 حالة وفاة.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 318319 بما في ذلك 20373 حالة نشطة منها 1495 مريضا في حالة حرجة.
ورصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 26 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 27 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 3982 حالة وفاة.
وتماثل 1454 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 293964 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة خليجية تسجل إصابات جديدة بكورونا تحت سقف الألف لليوم السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.