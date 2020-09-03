الشرطة الإيطالية توقف سوريين بزعم تهريبهما مهاجرين بينهم عراقيون

أعلنت الشرطة الإيطالية الخميس، أنها قبضت على مواطنين اثنين من أصل سوري، يُزعم أنهما المهربان المسؤولان عن وصول 50 مهاجرا منتصف ليل الثلاثاء الماضي إلى إقليم كالابريا، بجنوب البلاد.
وقالت الشرطة إنه "تم فحص المهاجرين الذين وصلوا على متن سفينة شراعية من سوريا، باكستان، ليبيا، الصومال، إيران والعراق، بعد رصدهم".
وأشارت إلى أنه "بعد فحصهم، نقلوا جميعهم إلى مركز الإستقبال المؤقت على جزيرة كابو ريتزتّو لتطبيق الحجر الصحي عليهم، وفقا لما تفرضه إجراءات مكافحة كوفيد 19".
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