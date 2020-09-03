الشرطة الإيطالية توقف سوريين بزعم تهريبهما مهاجرين بينهم عراقيون

وقالت الشرطة إنه "تم فحص المهاجرين الذين وصلوا على متن سفينة شراعية من سوريا، باكستان، ليبيا، الصومال، إيران والعراق، بعد رصدهم".

وأشارت إلى أنه "بعد فحصهم، نقلوا جميعهم إلى مركز الإستقبال المؤقت على جزيرة كابو ريتزتّو لتطبيق الحجر الصحي عليهم، وفقا لما تفرضه إجراءات مكافحة كوفيد 19".