شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة الماضية ، لتصل إلى 6.12 مليون حالة، وذلك وفاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وجاءت الزيادة في حالات الإصابات على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهي 0.7%.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجل بها 722 ألفا و177 حالة، بزيادة بنسبة 0.7% عما كان عليه في نفس الوقت أمس.
وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.9% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إجمالي الإصابات إلى 8991 حالة، كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 185 شخصاً بها.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تصل إلى 6.12 مليون حالة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.