إصابات كورونا تصل إلى 6.12 مليون حالة في الولايات المتحدة

وجاءت الزيادة في حالات الإصابات على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهي 0.7%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجل بها 722 ألفا و177 حالة، بزيادة بنسبة 0.7% عما كان عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.9% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إجمالي الإصابات إلى 8991 حالة، كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 185 شخصاً بها.