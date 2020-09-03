العشرات ينظمون وقفة احتجاجية في البصرة لرفض الربط السككي مع الكويت

نظم العشرات من اهالي البصرة، الخميس، وقفة احتجاجية لرفض الربط السككي مع الكويت قبل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من أبناء البصرة نظموا، عصر اليوم، وقفة احتجاجية في نصب ساحة الحرية في المحافظة لرفض الربط السككي مع دولة الكويت قبل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير.



من جانبه، قال النائب عن البصرة عبد عون العبادي في حديث لـ الخليج 365 "نرفض وبشدة مشروع يشيد لقتل الاقتصاد العراقي وستكون لنا وقفات أخرى وموقف نيابي تجاه ذلك".

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