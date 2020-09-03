بعد الإمارات.. ثلاث دول عربية في قائمة التطبيع مع اسرائيل

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير وزاري تلقت نسخة منه ذكر أن الاتفاق مع الإمارات يفسح مجالا لتطوير الروابط مع دول خليجية أخرى، وهي، بحسب الاحتمالية، سلطنة عمان والبحرين والسعودية.

وخلص التقرير المؤلف من 11 صفحة إلى أن "شبكة التهديدات التي تواجهها السعودية تتقاطع بشكل ملموس مع تلك التي تواجهها إسرائيل، ما يمهد طريقا للتعاون بين الطرفين في المجال العسكري ومجال الاستخبارات على أساس ثنائي أو ضمن إطار تحالفات إقليمية".

