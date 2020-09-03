قالت الولايات المتحدة، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية "فشلت فشلا ذريعا" ليس فقط في استجابتها لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإنما في الأزمات الصحية الأخرى خلال العقود الأخيرة.
وأوضحت أنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، الذي سيصبح ساريا في السادس من يوليو 2021، تعمل الحكومة الأميركية على تحديد شركاء آخرين لتولي الأنشطة التي كانت تقوم بها منظمة الصحة.
وأعلنت الخارجية الأميركية عن الخطوات المتعلقة بالانسحاب من المنظمة، المتمثلة في إعادة توجيه الرصيد المتبقي من المساهمات الأميركية لهذه السنة، لدفع جزء من التزاماتها تجاه منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
كما ستقوم بتقليص مواردها البشرية واستدعاء خبرائها من مقر منظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية، وإعادة تعيينهم في أماكن أخرى، على أن تحدد مشاركتها في اجتماعات المنظمة على أساس كل حالة على حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'ليس كورونا فقط'.. واشنطن توضح أسباب انسحابها من منظمة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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