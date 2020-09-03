اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة في بغداد خلال شهر آب الماضي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة ومئات الأطنان من الاسماك والدجاج في بغداد".
وأضاف البيان أن "هذا التسويق تم خلال شهر آب الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تعلن تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة في بغداد خلال آب الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.