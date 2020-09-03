البرلمان يعقد جلسته الاولى السبت المقبل

اعلن الامين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، الخميس، عن موعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.

وقال سيريني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موعد انعقاد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة يوم السبت المقبل".

واضاف ان "عقد الجلسة سيكون في الساعة الواحدة بعد الظهر بمبنى المجلس".