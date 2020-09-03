أمانة بغداد: حملات مكثفة في ساحة التحرير (صور)

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، استمرار ملاكاتها في بلدية الرصافة بإجراء حملات مكثفة في ساحة التحرير والمناطق والشوارع المحيطة بها. وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحملات تتضمن تنظيف وغسل الساحة بالاضافة الى تنظيف وتسليك مشبكات المجاري وتوفير عدد من السيارات الحوضية في المواقع المذكورة". Advertisements

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