اليورو يبلغ أدنى مستوى في أسبوع مع تقدم الدولار

واصل الدولار انتعاشه، الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأميركية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.
ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة، لكنه كسب بشكل واسع في آسيا وإذا واصل ذلك ستكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار لثلاث جلسات على التوالي منذ أيار.
هذا وانخفض اليورو نحو 0.4% لأدنى مستوى في أسبوع عند 1.1797 دولار في آسيا بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن عددا من أعضاء المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ينتابهم القلق من أن ارتفاع اليورو قد يضغط على النمو الأوروبي. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 88.67 بنس.
وخالف اليوان الاتجاه العام وارتفع إلى 6.8250 للدولار في السوق الداخلية في أعقاب مسح أظهر استمرار التعافي بقطاع الخدمات الصيني، الذي سجل نموا للشهر الرابع على التوالي وانخفض الين بشكل طفيف إلى 106.33 للدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7307 دولار أميركي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6759 دولار.
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