أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي برنامج "التقاعد في دبي"، الموجه لكافة المتقاعدين الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم تأشيرة قابلة للتجديد كل 5 أعوام. هذا وسيحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمسة أعوام، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم، أي حوالي حوالي 5500 دولار أميركي، يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أويمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم، أي حوالي 275 ألف دولار، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم، أي حوالي 550 ألف دولار أميركي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تطلق برنامجاً يمنح المتقاعدين تأشيرة قابلة للتجديد كل 5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.