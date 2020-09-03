الانواء الجوية: طقس مشمس حار جداً وارتفاع للرطوبة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل

توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، ارتفاعاً بدرجات الحرارة ليكون الطقس مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع للرطوبة، ويستمر ذلك حتى الأسبوع المقبل.



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