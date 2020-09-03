لماذا لا يجب حمل الهاتف الذكي في الجيب

أعلن الطبيب الروسي فلاديسلاف محمد، أن استخدام الهواتف غير صحي، فيما يشير بعض الأطباء إلى أن حمل الهاتف في الجيب قد يؤثر على الجهاز التناسلي.
وقال الخبير "في هذه المناسبة، تم إجراء عدد كبير من الدراسات ذات النتائج المتضاربة، ومع ذلك، لم يتم الحصول على بيانات مقنعة. النصيحة العامة لا تزال صالحة - يجب على الشخص، قدر الإمكان، تقليل وقت اتصال الجسم بهاتف محمول".
واضاف ان "هناك نظرية مفادها أن جسمنا هو جهاز كهرومغناطيسي مثل الهاتف، وكل خلية في مجرى حياتها تخلق مجالًا كهرومغناطيسيًا حول نفسها، والتفاعل مع مجال مغناطيسي آخر يمكن أن يشوه المظهر الجانبي الأساسي، وبالتالي يؤثر على العمليات الكيميائية الحيوية".
وتابع انه "ومع ذلك، تم إجراء عدد كبير نسبيًا من الدراسات حول تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على البشر، والتي أظهرت أن وجود التأثير ليس دائمًا موجودًا، وإذا كان موجودا، فهو ليس دائمًا سلبيا".
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