بالصور.. حريق القيارة مستمرا حتى الان

مازالت فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحريق الذي اندلع في خزان للنفط الخام في مصفى القيارة بمحافظة نينوى. وبحسب مصدر امني ان "الحريق اندلع اثر تعرض الخزان الى صاعقة ادت الى اشعار النيران في داخله". Advertisements

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