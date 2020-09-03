الدفاع المدني: عملية اخماد حريق القيارة مازالت مستمرة

اكدت مديرية الدفاع المدني، الخميس، ان عملية اخماد حريق القيارة مازالت مستمرة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل محافظة نينوى ليقود فرق الدفاع المدني للسيطرة على نيران حادث حريق الگيارة الذي اندلع مساء ليلة امس داخل خزان يحتوي على 5 مليون لتر من النفط الخام".
واضافت ان "الفرق عملت طيلة ليلة امس حتى هذا الوقت بإبعاد خطر النيران"، مشيرة الى ان "عملية التبريد المستمر للخزانات المجاور والتي عددها 4 خزانات عملاقة تحتوي في مجملها على 20 مليون لتر من النفط الخام".
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