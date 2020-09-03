رأى النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، أن الدائرة الواحدة لكل محافظة والمرشح الأعلى أصواتا بغض النظر عن القائمة، هما "الخيار الأفضل" للانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى أن المعيار الأنسب لأي قانون انتخابات هو تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف العقابي، أنه "للأسف الشديد فإن كل نموذج طرح سابقاً كان فيه شبهات وسوء أداء ومشكلات في التطبيق والتنفيذ"، لافتا الى ان "البعض يحصر المشاكل في الدوائر لكن الحقيقة أن من يطلع على كل قوانين الانتخابات في العالم سيجد هناك العديد من المشاكل ولا نعتقد وجود قانون مثالي بحد ذاته".
واشار الى ان "تطبيق قانون الدوائر المتعددة بالعراق صعب جدا، لسبب واضح وهو عدم وجود تعداد سكاني دقيق او ترقيم للمنازل والمحلات وعدم وجود الية واضحة وشفافة ومعتبرة لتقسيم الدوائر، لانه بحال أردنا تقسيم محافظة معينة الى اربع دوائر فليس لدينا الية لتحقيق هذا التقسيم ناهيك عن المشاكل السياسية والقومية والمذهبية ووجود مناطق متنازع عليها وهناك من يعتبر تقسيم الدوائر فيه إقصاء له وغيرها من المشاكل".
واكد العقابي، ان "رؤيتنا وفق المعطيات الموجودة على الارض، بأن تكون المحافظة دائرة واحدة هو شيء مقبول نوعا ما وقد استقر الوضع الانتخابي عليه طيلة السنوات السابقة وأن يتم اختيار المرشح الأعلى أصواتا بغض النظر عن القائمة سواء كانت فائزة او خاسرة بعتبة او دون عتبة وان يصار الى تسلسل المرشحين من الاعلى للادنى بغض النظر عن قوائمهم مع إخراج كوتا النساء"، معتبراً أن "هذا الخيار هو الأفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يقترح 'خياراً' لإجراء الانتخابات المقبلة ويعده 'الأفضل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.