تسجيل حالتي انتحار في الشعلة وبسماية

افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم تسجيل حالتي انتحار في منطقتي الشعلة وبسماية ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المدعو (ج.ك) تولد ١٩٨٤ ويعمل موظفا في وزارة التربية اقدم اليوم على الانتحار داخل منزله في منطقة الشعلة بواسطة اطلاق النار على نفسه". واضاف المصدر انه "تم تسجيل حالة انتحار اخرى لامرأة تولد 2003 بواسطة شنق نفسها داخل مجمع بسماية".

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