الشباب تعلن استئناف العمل بمشروع ملعب الموصل الاولمبي

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، عن استئناف عمل الشركة المنفذة لمشروع ملعب الموصل الاولمبي بعد الاتفاق على حل جميع الأمور الإدارية والمالية التي حالت دون استمرار العمل في الفترة السابقة.

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـضرورة إكمال وانجاز المشاريع الرياضية والشبابية المتلكئة، استأنفت شركة اورنلار التركية العمل بمشروع ملعب الموصل الأولمبي لكرة القدم سعة ٣٠٠٠٠ متفرج".

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واضافت انه "تم تهيئة الموقع بما يخص أعمال تأهيل وتاثيث دائرة المهندس المقيم من خلال صيانة وتاثيث الكرفانات التابعة للدائرة، إلى جانب تأهيل كرفان المختبر الحقلي وتجهيزه بجميع المعدات من أجل إجراء الفحوصات اللازمة"، مشيرة الى انه "تم الانتهاء من تنظيف الموقع باستخدام الآليات وقشط التربة السطحية ورفع الأنقاض وفتح الطرق المؤدية إلى موقع العمل".

وتابعت أن "العمل شمل أعمال الصب من خلال اكمال التسليح والقالب الخشبي بالاضافة الى أعمال الفندق حيث تم تهيئة الأسس القديمة والجدران والاعمدة المنفذة سابقا من خلال رفع المياه الاسنة والإنقاض المتراكمة عليها منذ ٦ سنوات".