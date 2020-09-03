الرشيد يلغي شرطا لحصول منتسبي الدفاع والداخلية على سلف

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن الغاء شرط لحصول منتسبي الدفاع والداخلية على سلف.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف الرشيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos)".
واضاف ان "هذا القرار اتخذ تقديرا للدور البطولي والتضحية لمنتسبي الوزارتين اعلاه ولتسهيل اجراءات المنح الخاصة بهم وقد وجه المصرف كافة فروعه في داخل وخارج بغداد للعمل بالتعليمات الجديدة".
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