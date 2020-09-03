تحرك حكومي لإنهاء مشكلة اكتظاظ السجون

اكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار، الخميس، أن مشكلة اكتظاظ السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وقال عبد الستار في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "مشكلة اكتظاظ السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة"، مبيناً أنه "سيتم فصل سجناء الجرائم الارهابية عن الجرائم الاخرى حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم".

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واضاف ان "جميع السجون تعاني من الاكتظاظ"، مبيناً أن "سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهماوان هذه المشكلة ستنتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة بافتتاح بعض السجون".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد ذكرت في نيسان الماضي ان عدد السجناء قد بلغ نحو 35 ألف سجين.