استهداف شركة امنية في بغداد بصاروخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شركة امنية في بغداد تم استهدافها بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شركة امنية في منطقة القادسية ببغداد، تم استهدافها فجر اليوم بصاروخ كاتيوشا".

واضاف ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".