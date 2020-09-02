وزير الزراعة يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لهذا العام.
وقالت الوزراة في بيان تلقت السومرية نيىز نسخة منه، إن "الوزير الخفاجي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الموقر حضر مساء اليوم اجتماع مشترك لوزراء المالية والتجارة والزراعة، أضافة الى مستشار رئيس الوزراء وافضت نتائج الاجتماع بالموافقة على صرف مبلغ مقداره ٦٠٠ مليار دينار لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة لهذه العام".
واكد "على تخصيص مبلغ منها مقدار ٧٠ مليار دينار لوزارة الزراعة لصرف مستحقات منتجي بذور الرتب العليا"، مبيناً ان "المبالغ المتبقية من مستحقات الفلاحين سوف تصرف تباعا على ان يتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي".
واكد "على تخصيص مبلغ منها مقدار ٧٠ مليار دينار لوزارة الزراعة لصرف مستحقات منتجي بذور الرتب العليا"، مبيناً ان "المبالغ المتبقية من مستحقات الفلاحين سوف تصرف تباعا على ان يتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي".
ودعا الخفاجي، جميع الفلاحين والمزارعين الى "مضاعفة الانتاح الزراعي كماً ونوعاً من اجل الاستمرار بتحقيق الامن الغذائي للمواطنين وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام في كل المحاصيل الزراعية".
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