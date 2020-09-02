خطأ من التقاعد يتسبب بتأخر صرف رواتب مستفيدي الرافدين

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن سبب تاخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تاخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من قبل هيئة التقاعد الوطنية".



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