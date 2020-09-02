في اعلى حصيلة منذ انتشار كورونا.. تسجيل 1115 اصابة بجانب الكرخ

كشف مصدر طبي، الاربعاء، عن تسجيل 1115 اصابة بكورونا في جانب الكرخ.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تسجيل 1115 اصابة بكورونا في جانب الكرخ، لتكون اعلى حصيلة منذ انتشار الوباء".

واضاف ان "هذه الحصيلة ستعلن ضمن الموقف الوبائي ليوم غد الخميس".