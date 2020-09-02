كشف مصدر طبي، الاربعاء، عن تسجيل 1115 اصابة بكورونا في جانب الكرخ.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تسجيل 1115 اصابة بكورونا في جانب الكرخ، لتكون اعلى حصيلة منذ انتشار الوباء".
واضاف ان "هذه الحصيلة ستعلن ضمن الموقف الوبائي ليوم غد الخميس".
كانت هذه تفاصيل خبر في اعلى حصيلة منذ انتشار كورونا.. تسجيل 1115 اصابة بجانب الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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