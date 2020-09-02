تواصل فرق الدفاع المدني في نينوى، عملية اخماد حريق اندلع في خزان نفط خام سعة خمسة مليون لتر في مصفى القيارة بالمحافظة. وبحسب مصدر امني فأن "الحريق اندلع اثر تعرض الخزان الى صاعقة"، مشيرا الى ان "١٣ فرقة اطفاء تقوم باخماد الحريق". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما سببته الصاعقة في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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