اخبار العالم / اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تضبط معمل لانتاج الراشي مخالف للضوابط الصحية في نينوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن ضبط معمل لانتاج الراشي مخالف للضوابط الصحية في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد عمال معمل لصناعة الراشي بتعليب القناني من غير مراعاة الأمور الصحية وخصوصا الضرف الصحي الذي يمر به البلد بسبب جاحة ، تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة في نينوى بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني".

 

واضافت انه "تم إلقاء القبض على المتهمين من قبل جهاز الأمن الوطني وغلق المعمل من قبل مفارزنا بعد استحصال الموافقات القضائية بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الاستخبارات تضبط معمل لانتاج الراشي مخالف للضوابط الصحية في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا