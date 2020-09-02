وكالة الاستخبارات تضبط معمل لانتاج الراشي مخالف للضوابط الصحية في نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن ضبط معمل لانتاج الراشي مخالف للضوابط الصحية في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد عمال معمل لصناعة الراشي بتعليب القناني من غير مراعاة الأمور الصحية وخصوصا الضرف الصحي الذي يمر به البلد بسبب جاحة كورونا، تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة في نينوى بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني".

واضافت انه "تم إلقاء القبض على المتهمين من قبل جهاز الأمن الوطني وغلق المعمل من قبل مفارزنا بعد استحصال الموافقات القضائية بذلك".