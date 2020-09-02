كورونا.. تركيا تشهد ثاني ذروة لتفشي الفايروس

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاربعاء، أن تركيا تشهد ثاني ذروة لتفشي كورونا بسبب "الإهمال" في حفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية، وسط ارتفاع سريع بعدد الإصابات والوفيات اليومية.
وأضاف أن 29865 عاملا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن توفي 52 منهم.
وقال إن "التفشي مستمر بشكل متزايد... الفيروس ينتقل لعدد أكبر من الناس كل يوم. أرقام اختباراتنا ترتفع كل يوم وأعداد المرضى الجدد لدينا لا تنخفض".
وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 1596 حالة إلى 273301 خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس بواقع 45 إلى 6462، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 246876.
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