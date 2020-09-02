الزراعة تكشف عن توجيه حكومي بإيجاد حل عاجل لملف صرف مستحقات الفلاحين

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن توجيه حكومي بإيجاد حل عاجل لملف صرف مستحقات الفلاحين.
واكدت، "حرصها الشديد على مساندة الفلاحين والمزارعين والوقوف معهم للحصول على كافة مستحقاتهم المالية لضمان ديمومة العملية الزراعية، سيما بعد النجاحات التي تحققت على طريق دعم المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج".
وثمنت، الوزارة " الاهتمام الكبير من رئيس مجلس الوزراء على إقرار هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة اقتصاد البلاد وتوفير المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية من خلال الإيفاء بالالتزامات المالية الخاصة بالفلاحين والمزارعين ومنحهم مستحقاتهم لغرض الإسهام في تنفيذ الخطط الزراعية القادمة والقيام بكافة العمليات الزراعية".
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