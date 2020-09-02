الزراعة تكشف عن توجيه حكومي بإيجاد حل عاجل لملف صرف مستحقات الفلاحين

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة امس الثلاثاء، بقيام وزراء الزراعة والمالية والتجارة ومستشار رئيس الوزراء، بإيجاد حل عاجل يضمن تحويل مستحقات الفلاحين مقابل المحاصيل المستلمة من قبل وزارتي التجارة والزراعة خلال عام 2020 ، على أن ترفع التوصيات الى رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوع، بما يشمل آلية استكمال دفع كامل المستحقات قبل نهاية عام 2020".واكدت، "حرصها الشديد على مساندة الفلاحين والمزارعين والوقوف معهم للحصول على كافة مستحقاتهم المالية لضمان ديمومة العملية الزراعية، سيما بعد النجاحات التي تحققت على طريق دعم المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج".

وثمنت، الوزارة " الاهتمام الكبير من رئيس مجلس الوزراء على إقرار هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة اقتصاد البلاد وتوفير المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية من خلال الإيفاء بالالتزامات المالية الخاصة بالفلاحين والمزارعين ومنحهم مستحقاتهم لغرض الإسهام في تنفيذ الخطط الزراعية القادمة والقيام بكافة العمليات الزراعية".