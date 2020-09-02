6 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 598 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 18365 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 588 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و10 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 177.

