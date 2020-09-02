مجلس النواب يعلن بدء فصله التشريعي الجديد غداً

اعلن مجلس النواب، الاربعاء، عن بدء فصله التشريعي الجديد يوم غد. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صحافي، إن "الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيبدأ يوم غد الخميس". وأضاف البيان أن "اعمال مجلس النواب ستبدأ يوم السبت المقبل".



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