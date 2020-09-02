دراسة: الستيرويدات تحد من وفاة مرضى 'كوفيد-19' الحرجين

وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون، وتوصل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى "كوفيد-19" التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة.وقال الباحثون: "يعادل هذا بقاء نحو 68 بالمئة من المرضى الأكثر إصابة بـ"كوفيد-19" على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60 بالمئة على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات".

وصرح جوناثان ستيرن أستاذ الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة بريستول البريطانية وأحد المشاركين في التحليل بأن "الستيرويدات علاج رخيص ومتوفر بالفعل وأكد تحليلنا فعاليته في الحد من الوفاة بين مرضى الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد-19".



وأشار إلى أن التجارب التي أجراها باحثون في بريطانيا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة بعثت برسالة متسقة مفادها أن هذه الأدوية مفيدة لمرضى الحالات الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع أو فترة المرض.