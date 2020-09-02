الكهرباء تكشف عن مقترح لدفع أجور وعقود الوزارة من أموال الجباية المركزية

كشفت وزارة الكهرباء، الاربعاء، عن مقترح لدفع أجور وعقود الوزارة من أموال الجباية المركزية. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الوزارة قولها، انها "استحصلت قراراً بتحويل الأجور والعقود إلى الموازنة التشغيلية". واضافت ان "هناك مقترح لدفع أجور وعقود الكهرباء من أموال الجباية المركزية في وزارة المالية".



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